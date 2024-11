Alunos do 6º ano do Colégio Unifev transformam materiais recicláveis em roupas sustentáveis

Atividade teve como principal objetivo promover uma reflexão sobre a sustentabilidade e estimular a criatividade dos estudantes.

Os alunos do 6º ano do Colégio Unifev criaram uma verdadeira revolução no conceito de “roupa nova”. Utilizando materiais recicláveis como papel, tecidos e resíduos sólidos trazidos de casa, os estudantes confeccionaram suas próprias roupas, transformando o que provavelmente acabaria no lixo em verdadeiras obras de arte.

A atividade, proposta pelos professores de Artes e Ciências, não só estimulou a criatividade dos alunos, mas também serviu como uma poderosa ferramenta de reflexão sobre sustentabilidade. “O projeto é uma forma de conscientizar os alunos sobre a importância do reaproveitamento de materiais e sobre como pequenas atitudes podem contribuir para a preservação do meio ambiente”, explicou Janaína Andrea, professora de Artes. Além de ser uma experiência pedagógica enriquecedora, a iniciativa gerou um grande engajamento por parte das famílias, que se envolveram ativamente no processo. Bruno Benhocci, professor de Ciências, ressaltou que a atividade foi pensada para “levar os alunos a refletirem sobre como podem transformar o cotidiano e, ao mesmo tempo, contribuir com soluções para um futuro mais sustentável”. Para a diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes, projetos como esse têm um impacto transformador no ambiente escolar. “São experiências que vão além da sala de aula e permitem que os alunos, com o apoio das suas famílias, se envolvam de maneira mais profunda com questões sociais e ambientais. Esses projetos tornam o aprendizado mais significativo e, sem dúvida, marcam a trajetória desses jovens”, destacou. Com resultados surpreendentes e cheios de criatividade, o projeto não só incentivou a reflexão sobre sustentabilidade, mas também deu aos alunos a oportunidade de vivenciar na prática o conceito de economia circular, mostrando que é possível, sim, transformar resíduos em algo de valor e beleza.

