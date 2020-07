ACIDENTE – Menino ​de 11 anos é arremessado de veículo ​e morre após capotamento

Acidente aconteceu nesta terça-feira em Santa Fé do Sul.

Da Redação

Uma criança de 11 anos morreu depois de ser arremessada para fora do veículo em que ela estava, durante um acidente registrado nesta terça-feira, 28, na rodovia Euclides da Cunha, em Santa Fé do Sul.

A Polícia Rodoviária informou que uma mulher dirigia o carro quando, ainda por motivos a serem apurados, ela atingiu a lateral de um caminhão e capotou o veículo na pista.

Ela e o menino foram arremessados para fora do carro com a força do capotamento. O menino morreu no local.

A mulher foi socorrida e encaminhada para o setor de emergência na Santa Casa de Santa Fé do Sul, mas o estado de saúde dela não foi divulgado.

A polícia suspeita que os dois estavam sem cinto de segurança. O motorista do caminhão não ficou ferido.

O local seria periciado e a ocorrência seria registrada na delegacia da cidade. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

Fonte: SBT Interior