A caminho do Santos, Rony se despede do Atlético-MG: “Gostaria de ter feito muito mais” 

Atacante deixa o Galo e vai defender as cores do Peixe na temporada 2026.

Rony já se despediu do Atlético-MG. Nas redes sociais, o atacante anunciou a saída do Galo. Ele está próximo de ser anunciado pelo Santos. Na mensagem enviada ao torcedor do time mineiro, o jogador agradeceu a chance no Atlético e lamentou não ter conseguido mais conquistas.

“Chegou a hora de me despedir do Clube Atlético Mineiro, e faço isso com enorme sentimento de gratidão. Só quem veste essa camisa e luta por essa torcida sabe do que é ser Galo. Aqui, vivi momentos importantes, fiz parte de um grupo maravilhoso e tive a honra de conquistar um título.”

“Gostaria de ter feito muito mais, porém, nem tudo é como a gente planeja. Agradeço a comissão técnica, funcionários, torcida e, principalmente, meus companheiros.”

“Levo respeito, aprendizado e boas lembranças. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pela honra, Galo!!!”

A negociação entre Atlético e Santos deve ficar na casa dos 3 milhões de euros (R$ 18 milhões), mais bônus previstos em um contrato previamente alinhado de três anos com o jogador.

Rony chega ao Santos como a terceira contratação para a temporada de 2026. Aos 30 anos, o ex-atacante do Palmeiras é opção para a vaga deixada por Guilherme, atacante vendido para o Houston Dynamo, dos Estados Unidos.

Pelo Atlético, desde fevereiro do ano passado, quando foi anunciado, Rony disputou 65 jogos, com 14 gols marcados. Ele foi contratado do Palmeiras. O investimento feito girou em torno de 6,5 milhões de euros (R$ 38,8 milhões), sendo 50% do Palmeiras, 35% do Athletico-PR e 15% de Rony.

O clima não era dos melhores para o atacante. No ano passado, ele chegou a entrar na justiça para rescindir com o clube – por conta de valores em atraso. No entanto, o atacante desistiu e ficou no Galo. A partir desse dia, o relacionamento com a torcida só piorou e terminou com a saída do jogador, em definitivo.

*Com informações do ge