60º Festival Nacional do Folclore de Olímpia apresenta 60 grupos paulistas

A festa apresenta 60 grupos participantes, sendo 10 deles inéditos, representando 17 estados brasileiros, de todas as cinco regiões do país, fortalecendo a diversidade cultural, a preservação da cultura popular e o compromisso de Olímpia, enquanto Capital Nacional do Folclore. Ao todo, 25 grupos paulistas estarão no Fefol, a maioria deles tradicionais na festa.

O Fandango de Tamanco Cuitelo, de Ribeirão Grande, é um deles, que encanta com a dança sapateada e palmeada ao som de violas e gaitas, com traços da cultura caipira. Assim como a Associação Folclórica Reisado Sergipano e Bumba Meu Boi do Guarujá, que possui o grupo de Reisado autêntico do Estado de Sergipe, trazido na década de 60 pelo saudoso Mestre Zacarias, apresentando essa tradição da cultura popular brasileira de forma despojada.

De Mauá, virá o Samba Lenço, reconhecido como patrimônio imaterial do Estado de São Paulo, que expressa a manifestação de origem afro-brasileira, presente na época da escravidão, nas zonas rurais paulistas. Fundada em meados de 1930, pelas famílias Paiva e Custódio, a Congada Terno de Sainha Irmãos Paiva, de Santo Antônio da Alegria, também retorna a Olímpia, com a manifestação de influência africana.

O festival receberá ainda o tradicional Cordão Folclórico dos Bichos Tatuienses, de Tatuí, que tem quase 100 anos de história e é considerado bem cultural da cidade por sua importância histórica para a tradição local. A Congada Três Colinas, de Franca, que faz parte da Associação Folclórica Tradição Cultura Popular de Franca, também estará presente. Reconhecida como Ponto de Cultura, a Congada busca, há décadas, manter e fortalecer a cultura raiz de seu povo.

De Araçatuba, o Fefol recebe o Grupo de Catira Araçatuba, antigo e reconhecido grupo Novos Araçás, que homenageia e preserva essa importante manifestação folclórica. O grupo tem se destacado no estado, angariando diversos prêmios e fortalecendo sua atuação direta com os jovens para o fomento da identidade cultural.

Além desses, dois grupos paulistas farão estreias no Festival do Folclore de Olímpia. A Companhia de Reis Família de Belém, de Castilho, chega para somar às cias olimpienses, nessa manifestação tradicional da região. O Fefol recebe também, pela primeira vez, os Caiapós, de Piracaia, trazendo o ritual dos índios Caiapós, com referência no folclore de sua cidade de origem, desde a década de 1910, constituindo-se até hoje. A encenação do ritual se dá em torno da doença e morte do curumim.

O 60º Fefol terá ainda a participação de 17 grupos de Olímpia, sendo 12 folclóricos, 3 parafolclóricos e 2 apresentações culturais. São eles: Terno de Moçambique ‘São Benedito’, Terno de Congada Chapéu de Fitas, Companhia de Reis ‘Magos do Oriente’, Cia de Santos Reis ‘Os Mensageiros da Paz’, Cia de Santos Reis “Estrela da Guia”, Cia de Santos Reis “Lapinha de Belém”, Cia de Santos Reis “Os Visitantes de Belém”, Cia de Santos Reis ‘Os Viajantes de Belém”, Cia de Santos Reis ‘Filhos de Maria’, Cia de Santos Reis ‘Fernandes’, Companhia ‘Os Mensageiros de Santos Reis’, Associação Templo de Umbanda Morada Caboclo e Preto Velho, Grupo Folclórico de Danças Afro Brasileiras e Capoeira, Raízes do Brasil (Grupo Hot Beach), Associação Cultural Anástasis – Artes Cênicas & Solidariedade, Grupo Olimpiense de Danças Parafolclóricas Cidade Menina Moça ‘GODAP’, e Grupo Parafolclórico Frutos da Terra.

(FONTE) Dhoje Interior