Colaboração: José Carlos Nery –

“Fora de Hora” observou melhora importante e já é um outro programa

Ainda está longe de ser o que foi tão intensamente anunciado ou capaz de atender o que dele se esperava, mas é justo reconhecer que o “Fora de Hora”, da Globo, observou uma melhora bem significativa em suas últimas edições.

Por exemplo, o programa levado ao ar nesta última terça-feira em nada foi parecido com os primeiros, especialmente o de sua estreia.

As correções realizadas em plano voo, verifica-se, foram das mais acertadas.

E o que se percebe é que o “Fora de Hora” de agora resgatou muito daquilo que o “Tá no Ar” apresentou no passado, o que também leva qualquer um a questionar o porquê da troca. Ou da substituição de um pelo outro.

Enfim, nada mais justo este reconhecimento, assim como são sempre muito bons os trabalhos de Renata Gaspar, Paulo Vieira, Marcelo Adnet, Verônica Debom e Welder Rodrigues, entre outros.

TV Tudo

Isso é Brasil

A CNT, que se anuncia como “canal da esperança” e, de vez em quando, “a rede que abraça o Brasil”, tem no ar um telejornal, “CNT Notícias SP”, gravado, com uma apresentadora lendo notícias cobertas por imagens da internet.

Constrangedor. TV Camanducaia perde.

Está escolhido

João Paulo Vergueiro, 37 anos, com passagens bem importantes em diversas emissoras e nesses últimos tempos no “Aqui na Band”, foi definido como apresentador do “Primeiro Jornal”.

Passa a ocupar o lugar do Luiz Megale, ainda no “Café com Jornal”, que em breve deixará de existir.

Vamos acertar

O programa “A Praça é Nossa”, do SBT, que irá marcar a estreia do ator Pierre Bittencourt como “Guarda Belo” irá ao ar na semana que vem.

Nesta quinta ainda será uma reprise.

Nova edição

A nova temporada de “Mestre do Sabor” na Globo irá de 30 de abril a 23 de julho, com exibição sempre às quintas-feiras. Total de 13 programas e final ao vivo.

Comandado pelo chef Claude Troisgros, e acompanhado por Batista, o programa mantém no time José Avillez, Leo Paixão e Kátia Barbosa.

Padrão único

O jornalismo da Record, em dois dias, 1º e 2 de marco, irá realizar o “Encontro do Jornalismo PNT”.

Na oportunidade, com a presença de representantes de toda a rede, serão discutidos o futuro do jornalismo, conteúdo multiplataforma, audiência, manual de redação, visagismo, infografia e criação.

Objetivo

A intenção número um deste evento que o jornalismo da Record vai realizar é a implementação de um padrão em todas as praças.

Hoje, entende-se, está tudo muito solto, com cada um fazendo de uma maneira.

Já era

O Carnaval foi em frente e nem se deve mais perder muito tempo com ele.

Porém, em uma próxima oportunidade, será muito bom que alguns repórteres, nas entradas ao vivo e até gravadas, escolham melhor as suas posições. Do lado da caixa de som não dá.

Entrevista

Fabiana Scaranzi (foto) é a entrevistada de Daniela Albuquerque no programa “Sensacional”, hoje às 22h45, na Rede TV!.

No bate-papo, ela conta como foi a transição entre as profissões de bailarina, modelo, publicitária, jornalista e empreendedora.

(Crédito Andrea Dallevo / Rede TV!)

Jesus

O Smithsonian, parceiro da Band, estreia dia 20 de março, às 22h, a série “Jesus de Nazaré”, em 4 episódios. Robert Powell, ator inglês que interpretou Jesus em “Jesus de Nazaré” (sucesso da TV na década de 1970, dirigido por Franco Zeffirelli), conduz os telespectadores numa jornada pela Terra Santa.

Este trabalho combina imagens da jornada de Powell em Israel com cenas da produção estrelada por ele há mais de 40 anos.

Novo modelo

Eder Luiz está renovando seu contrato com a Transamérica FM, onde já está há 20 anos, mas por meio de um novo modelo.

A rádio, agora, passa a ser responsável pela equipe esportiva. Eder, por sua vez, além de narrar e continuar participando das vendas, também será um dos responsáveis pela implantação do esporte em outras emissoras da rede. Começa pelo Rio.

Cuidados especiais

Marcos Veras rodou hospitais e conversou com vários especialistas para a montagem do pediatra Leo, seu personagem em “Um Casal Inseparável”, do Sérgio Goldenberg.

Filmagens encerradas.

(Crédito: Auri Mota – Legenda: Marcos Veras brinca de operador de “boom” nos bastidores de “Um Casal Inseparável”)

Bate – Rebate

Fafy Siqueira só vai retomar suas atividades no palco depois do dia 15 de março. Está de molho, se recuperando…

… No dia 7 de fevereiro, a atriz teve três costelas quebradas após sofrer uma queda.

“Salve-se Quem Puder” tem os problemas dela, alguns até fáceis de resolver, por serem tão ingênuos…

… Mas segue com audiência muito boa…

… Na terça-feira, a entrega para o “Jornal Nacional” foi com pico de 33 pontos na Grande São Paulo.

Regiane Alves, uma das atrações da última “Dança dos Famosos”, foi confirmada em “Malhação: Transformação”…

… Será uma das protagonistas.

“Alcântara, a história inspirada na História”, livro de Miriam Rezende Gonçalves sobre a retomada do programa espacial brasileiro, vai virar filme…

… Especialmente o episódio da explosão em 2003…

… No próximo dia 25, o livro será lançado em Brasília.

C´est fini

Chegaram ao fim as gravações do reality “Troca de Esposas”, apresentado por Ticiane Pinheiro. O programa é a versão brasileira do formato “Wife Swap”, produzido em mais de 20 países.

Na Record, uma próxima temporada já é dada como certa.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!