Escola de Educação Passo a Passo lança Programa Bilíngue e Escola de Tempo Integral

A Escola de Educação Passo a Passo de Votuporanga apresentou no início da noite da última quinta-feira, para imprensa e sua equipe de colaboradores, as novidades para 2020. Na ocasião foi apresentado o Programa Bilíngue e a nova estrutura para Escola de Tempo Integral. A diretoria da Escola Passo a Passo na apresentação das novidades Parte dos professores da Passo a Passo no lançamento do Ensino Integral e Programa Bilíngue Escola de Tempo Integral A coordenadora da Escola Passo a Passo, Miriam Aparecida Pereira Silva A coordenadora da Escola, Miriam Aparecida Pereira Silva, disse que a Escola de Tempo Integral terá início em 2020. “A Escola de Tempo Integral será para os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) que aderirem ao projeto, deixando claro que não será obrigatório. A Escola continua com seu ensino regular normal”, explica Miriam. Ensino Integral Com as longas jornadas de trabalho, a demanda pelo ensino em período integral tem aumentado nos colégios particulares. A maior procura é a dos pais de crianças ainda na Educação Infantil (de zero aos 5 anos), mas também há oferta para o anos iniciais do Ensino Fundamental I (dos 6 aos 10 anos). O programa atrai aqueles que não têm com quem deixar os filhos ou buscam oferecer atividades complementares supervisionadas, como esportes, reforço escolar e aula de música. Confira abaixo dez vantagens do período integral 1. Melhora o rendimento do aluno; 2. Libera os pais para o trabalho; 3. Supre as necessidades de praticar esportes; 4. Proporciona melhor aproveitamento do tempo ocioso; 5. Afasta o risco social; 6. Possibilita a orientação dos estudos e das tarefas; 7. Oferece orientação nutricional; 8. Melhora a convivência familiar; 9. . Supre as necessidades de lazer e cultura; 10. Desenvolve habilidades para construir relações saudáveis. Programa Bilíngue A educadora Keli Cardoso, da Conexia Educação, que falou sobre o programa bilíngue Durante o lançamento, a educadora Keli Cardoso, explicou aos presentes no evento como funcionará e as vantagens do novo Programa Bilíngue. “Estamos trazendo para a Escola Passo a Passo o Programa Bilíngue, no qual os alunos terão aulas todos os dias da semana, desenvolvendo assim mais afinidade para falar inglês através da vivência, essa é a nossa proposta”, explica. O que é Programa Bilíngue? O Programa Bilíngue vai além da sala de aula e traz o aluno no centro desse processo, que é divertido, engajador, interessante e busca muito mais que apenas ensinar um idioma estrangeiro, pois o inglês é incentivado através de atividades cotidianas, com naturalidade e propósito, podendo ser aplicado desde o uso coloquial em situações informais do dia a dia até circunstâncias mais formais, como na apresentação de um projeto, a escrita de uma redação, entre outros. O Programa trabalha de forma a incentivar a criatividade, a comunicação, a colaboração e o pensamento crítico, ou seja, as chamadas “habilidades do século 21”, que contribuem para que o cidadão interaja de forma plena e desenvolva capacidades para ser bem-sucedido pessoalmente e profissionalmente em um mundo que muda o tempo todo. Quando ser Bilíngue? Foi-se o tempo em que a disciplina de inglês era suficiente somente na grade curricular das escolas. Alguns alunos ainda buscavam escolas de idiomas ou estudavam em casa e seguiam adiante com uma bagagem mais avançada. Mas diante de um novo movimento da sociedade e exigências no mercado, que mostra-se cada dia mais acelerado na educação, o bilinguismo deixou de ser tendência e passou a ser necessidade. E com isso surge o questionamento: qual o momento ideal para começar a estudar inglês? Por que ser bilíngue? A inserção de um novo idioma se torna mais fácil quando iniciado na infância. As crianças têm mais facilidade em aprender outras línguas, já que a plasticidade de seus cérebros permite que os dois hemisférios sejam usados ao mesmo momento. Com isso, o aprendizado da gramática, expressões e as pronúncias corretas das palavras são absorvidos rapidamente e com poucas chances de serem esquecidas, desde que ativadas e incentivadas com frequência. Mais informações sobre o Programa Bilíngue e a Escola de Tempo Integral através do telefone (17) 3411-1600, ou na Secretaria da Escola Passo a Passo que fica na Rua São Paulo, 4586 – Santa Luzia, Votuporanga. Responder Encaminhar