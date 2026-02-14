Flávia Monteiro assume a presidência da Associação dos Contabilistas de Votuporanga e Região

Pela primeira vez, em 40 anos, a entidade será presidida por uma mulher, que promete acabar com o preconceito e trazer mais mulheres contabilistas para a entidade.

Na manhã da última quinta-feira (12) no auditório da ACV (Associação Comercial de Votuporanga) foi oficialmente empossada a diretoria para o biênio 2026/2027. Flávia de Fátima Moscardini Monteiro foi empossada presidente e é a primeira mulher a chefiar a entidade, desde que esta foi fundada em março de 1986.

A contabilista Flávia Moscardini assumiu o cargo que foi passado pelo presidente 2025/2026 Waldeci Merloti. Ela disse que pretende como presidente envolver mais contabilistas e buscar principalmente mulheres para se aproximarem da entidade. “Vamos fazer contato com cada uma delas e mostrar que temos espaço na profissão e que juntas podemos fazer diferença. Percebemos que a Associação sempre foi liderada por homens. Finalmente mulheres estão encontrando espaço na liderança”.

Flávia conta que não será uma tarefa fácil, já que ainda existe “infelizmente” muito preconceito. “Vamos unir forças para dar continuidades a um trabalho que sempre foi feito com muito esmero”.

Em seu pronunciamento de posse Flávia agradeceu ao voto de confiança que foi direcionado à ela. “Todos os membros desta diretoria, sem exceção nenhuma, na mantemos proximidade profissional e de amizade. Vamos juntar nossos conhecimentos e fazer o melhor para nossa entidade”, concluiu.

Além de contabilistas a posse contou com a presença do secretario de desenvolvimento urbano, Chino Bolotário, do presidente da AIRVO (Associação das Industrias da Região de Votuporanga, Silvano de Oliveira e da presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Natália De Haro.

A Associação dos Contabilistas de Votuporanga e região, funda em 4 de março de 1986 atualmente possui 33 associados e abrange, além de Votuporanga, o município de Valentim Gentil.

Conheça a diretoria 2026/2027

Presidente – Flávia de Fátima Moscardini Monteiro

1º vice presidente – Marcos Antonio Garcia

2º vice presidente – Gilson Mauro Alves da Fonseca

1º secretario – Thiago Merlotti

2º secretario – Valdeci Merlotti

1º tesoureiro – Carlos Trujilho Bissi

2º tesoureiro – Edson Prates

Diretor de relações públicas – Clóvis de Prosdócimi