10ª Mostra de Dança: corpo em movimento, Votuporanga em dança

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga promove a 10ª edição da Mostra de Dança que acontece entre os dias 17 e 24 de maio.

A cidade se tornará palco de apresentações artísticas de diversos estilos e oficinas formativas da 10ª Mostra de Dança, que propõe uma imersão no universo da dança e reúne apresentações e também oficinas formativas totalmente gratuitas, em uma programação pensada para todos os públicos, que acontece em diversos espaços culturais da cidade.

As atividades formativas acontecerão em locais diferentes, proporcionando aprendizado, aperfeiçoamento técnico e vivências práticas com profissionais da área, e serão no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, Parque da Cultura (sendo na Sala de Oficinas, na Varanda Cultural, e também Auditório Externo), contemplando desde experiências pedagógicas até a fruição artística em sua plenitude.

A programação começa neste sábado (17/5) com oficinas na Sala de Oficinas do Parque da Cultura, conduzida por Amanda Borim, às 15h30, denominada “Curso de dança contemporânea: improvisação e criação coreográfica”. No mesmo dia, no Centro de Convenções, Sarah Tinel promove a formação “Dança no Teatro Musical”, às 16h; em seguida, às 19h, outra formação será conduzida por Lorena Cunha: “Improviso da Alma”.

No domingo (18/5), a dança se espalha em três espaços. Na Varanda Cultural, no Parque da Cultura, a Almagemea Escola de Dança assume às 15h30 com a formação “Fusion Dance: A arte dos estilos”, que celebra a dança em grupo. Ao mesmo tempo, na Sala de Oficinas, no Parque da Cultura, Alessandro Martins conduz oficinas às 15h, com “Breaking Construções – Breaking Iniciante”, e às 16h, com “Breaking Construções – Breaking Comtemporâneo”. Já no Centro de Convenções, as formações começam com “Improviso da Alma”, por Lorena Cunha, às 15h, seguida por Júlia Riva com “O que seu quadril é capaz de fazer!”, que ocupa o espaço às 16h.

A semana continua com mais formações na quinta-feira (22/5), no Centro de Convenções, que recebe Helen Borim com “Pés fortes, movimentos livres”, às 14h. Na sexta (23/5), será a vez de Sarah Tinel realizar oficina “Dança no Teatro Musical”, a partir das 16h, também no Centro de Convenções.

Encerrando a programação em clima de celebração, no sábado (24/5), o Auditório Externo do Parque da Cultura recebe a artista Amanda Cunha, com a oficina “Ritmos”, às 16h; no Centro de Convenções haverá apresentações dos projetos comtemplados e também as apresentações espontâneas “Palco Aberto”, às 19h, entre as modalidades estão: Jazz, K-pop, Flamenco, Sapateado, Ballet Clássico, Dança Contemporânea, Danças Urbanas e Dança do Ventre.

“A Mostra propõe mais do que uma sequência de danças, é um convite para viver a dança como espaço de partilha, formação e fruição”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva. Com entrada gratuita, a iniciativa busca aproximar a comunidade da arte do movimento, ocupando diferentes territórios com corpos que dançam, aprendem e criam juntos.

Acompanhe a programação completa pelas redes sociais oficiais da Secretaria de Cultura e Turismo, pelo site da Prefeitura de Votuporanga ou entre em contato pelo telefone (17) 3405-9670.