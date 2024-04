Zubeldía terá clássico em casa e quatro jogos fora na chegada ao São Paulo 

Expectativa é de que o treinador possa estrear em partida da Libertadores nesta semana.

Os primeiros cinco jogos do técnico Luis Zubeldía no comando do São Paulo serão um clássico e quatro partidas longe do Morumbis. O argentino foi anunciado no sábado pelo clube, com contrato até o final de 2025.

Zubeldía esteve em Goiânia, mas não no banco da equipe no duelo contra o Atlético-GO. O São Paulo foi comandado pelo auxiliar Milton Cruz.

A expectativa é de que o argentino possa estrear no Equador, onde o São Paulo enfrenta o Barcelona, na próxima quinta, pela Conmebol Libertadores.

No torneio, o time tem uma vitória e uma derrota até agora.

Na sequência, faz o único desses cinco jogos em casa: recebe o Palmeiras, no domingo, às 20h, pela quarta rodada do Brasileiro.

Depois, volta a pegar estrada.

Primeiro, enfrenta o Águia de Marabá, pela terceira fase da Copa do Brasil, como visitante – o local e a data do jogo ainda serão definidos.

No dia 5 de maio, vai a Salvador para o jogo contra o Vitória, às 16h, pela quinta rodada do Brasileiro.

As viagens terminam no deserto do Chile. No dia 8, encara o Cobresal, pela Libertadores, em Calama.

