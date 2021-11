Zootecnista que matou filhos para se vingar de mulher vai a júri popular após 5 anos do crime

Crime aconteceu na noite do dia 24 de setembro de 2016, em São José do Rio Preto/SP. Hugo Imaizumi confessou que dopou as crianças, de 3 e 4 anos, e as matou para se vingar da esposa.

Cinco anos depois de matar os dois filhos, de 3 e 4 anos, o zootecnista Hugo Imaizumi vai a júri popular no dia 2 de dezembro deste ano, em São José do Rio Preto/SP. De acordo com o Diário Oficial de segunda-feira (22), Hugo será julgado a partir das 10h.