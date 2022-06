Zoológico acolhe filhotes de tamanduá-bandeira após mãe ser morta por caçadores em Votuporanga 

Segundo o veterinário Guilherme Guerra, dois são gêmeos, algo extremamente raro para a espécie, e foram encontrados abraçados ao corpo da mãe morta com tiro. Animais são órfãos e recebem cuidados em São José do Rio Preto/SP.

O Zoológico Municipal de São José do Rio Preto/SP recebeu três filhotes fêmeas de tamanduá-bandeira. Eles são órfãos e teriam pouca chance de sobreviver sem a ajuda da mãe.

Segundo o veterinário Guilherme Guerra, dois dos espécimes são gêmeos, algo extremamente raro para a espécie. “As fêmeas chegaram aqui com cerca de 20 dias de vida, com cordão umbilical em fase de cicatrização. O nascimento de gêmeos de tamanduá-bandeira até já foi registrado em cativeiro, mas ainda não há registros oficiais na natureza”, conta.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, as fêmeas gêmeas foram encontradas em uma propriedade rural de Votuporanga/SP. Elas estavam abraçadas ao corpo da mãe, localizada morta com um tiro na região dianteira do corpo.

A Polícia Militar Ambiental foi acionada pelo dono da propriedade e encaminhou os filhotes para o Zoológico Municipal. Os animais pesavam aproximadamente 1,5 quilo e estavam em boa situação geral de saúde.

Já o outro filhote foi encontrado na cidade de Palestina/SP. Ele pesava 1,3 quilo e tinha aproximadamente 20 dias de vida quando chegou ao Zoológico Municipal.

A alimentação dos três animais é feita com uma fórmula láctea, criada para ser o mais próximo possível do leite que receberiam da mãe. São oferecidas mamadeiras de 30 mililitros.

Os filhotes ficam em reabilitação durante crescimento, até que possam ser destinados a algum programa de soltura monitorada. Caso a soltura não seja possível, os animais passam a fazer parte dos programas de conservação em cativeiro.

Crime ambiental

O tamanduá-bandeira consta nas listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção. Se localizado, o caçador responsável pelo crime ambiental pode ser autuado, além disso, a Lei de Crimes Ambientais prevê detenção de três meses a um ano e multa para quem matar ou maltratar animais silvestres e domésticos.