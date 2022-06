Zona Norte terá ACV Itinerante e Unifev em Ação 

A população terá acesso a atendimentos na área da saúde e conselhos sobre mercado de trabalho e sucesso dos negócios.

Buscando levar informações e assistências para toda a cidade, a Associação Comercial de Votuporanga continua o cronograma de atividades do projeto ACV Itinerante, com a parceria da Unifev e Sebrae-SP. Neste sábado (24.jun), a partir das 9h, as equipes estarão na Avenida Emílio Arroio Hernandes, da Zona Norte, com atendimentos gratuitos.

Empreendedores e pessoas que estão à procura de um emprego serão atendidos por consultores da ACV que darão dicas para entrevistas de emprego, produção de currículos, cadastro ao Emprego Votu, consulta ao Boa Vista/SCPC, orientações sobre serviços aos empresários e muito mais. “A ideia é ficar ainda mais próximo do cidadão que tanto precisa desse apoio, principalmente, agora com a retomada da economia”, destaca Carlos Eduardo Ramalho Matta, presidente da ACV e idealizador da iniciativa. A primeira edição foi realizada com sucesso no dia 11 de junho, na praça da Concha Acústica, com mais de 400 visitantes.

Neste sábado, a Unifev estará presente com o Unifev em Ação reunindo alunos e professores para atendimentos gratuitos na área da saúde, como aferição de pressão, testes de glicemia, entre outros. Por sua vez, o Sebrae-SP levará a unidade móvel para orientar empreendedores em diversas questões, como abertura de empresas, direitos e deveres do MEI, aconselhamento para sucesso dos negócios e muito mais.

As equipes ficarão no período da manhã no estacionamento em frente ao Santander e Móveis Popular, na avenida Emílio Arroio Hernandes.

Mais informações pelo (17) 3426-4044 ou whatsapp: (17) 98132-0022.