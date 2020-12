“Zéquinha de Abreu” alcança público maior com apresentações virtuais

A Associação Cultural Zequinha de Abreu se apresentou em live na noite desta quarta-feira 02, no Centro de Convenções jornalista “Nelson Camargo” com transmissão pelos canais da banda no YouTube e Facebook, sob a regência do maestro Horácio dos Santos (Tuca).

Segundo Tuca essa foi a live de número 27, um trabalho que a banda acontece desde o início da pandemia. As apresentações estão sendo exibidas apenas virtualmente sempre no mesmo horário às 20h30, em função da Covid 19, todas com cerca de uma hora de duração.

“Estamos tomando todos os cuidados, distanciamento, os músicos de cordas estarão com máscara, quem não estiver tocando no momento também vai colocar máscara. Nos ensaios procuramos reduzir o tempo”, explicou Tuca.

A live contou com um repertório bastante eclético com músicas de muito bom gosto, todas escolhidas pelo maestro juntamente com o Presidente da Associação Cultural Zequinha de Abreu Gildo Ferreira.

Aquarela do Brasil, Viva la Vida, O Bêbado e o Equilibrista, New York New York, No Woman no Cry dentre outros sucessos, todos com belíssimos arranjos.

“No presencial, a gente sente aquele calor do público. Mas, por outro lado, o alcance é bem maior desta forma, com apresentações pela internet, então eu tenho certeza que as lives estão sendo um grande sucesso” informou Gildo.

A banda realizará duas apresentações no Fliv, uma na quinta-feira (10) e a outra no domingo (13), em horários que serão divulgados pela Secretaria de Cultura em formatos de lives transmitidas pela Internet. (Andrea Anciaes)