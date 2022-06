Zenit anuncia empréstimo de Yuri Alberto para o Corinthians 

Ivan e Mantuan vão para o clube russo; atacante se despede.

O Zenit, da Rússia, anunciou na manhã desta quarta-feira (29.jun) a transferência do atacante Yuri Alberto para o Corinthians. O empréstimo vai até o meio de 2023.

O jogador esteve em Itaquera na terça-feira para acompanhar o empate sem gols diante do Boca Juniors, pela Libertadores. Torcedores tiraram fotos do atacante antes do jogo. Nesta quarta, com um vídeo de despedida, ele confirmou a saída do clube russo.

Na negociação, o Timão enviará dois jogadores ao Zenit: o goleiro Ivan, de 25 anos, e o meia Gustavo Mantuan, de 21. A cessão dos três jogadores terá preço de compra fixados caso os clubes optem por exercer tal cláusula.

O contrato de Ivan com o Timão vai até o fim de 2024. O de Mantuan acabava no início de 2025, mas durante a negociação ele foi renovado até o início de 2027.

Yuri Alberto está no Brasil, de férias em São José dos Campos/SP, e deve se juntar ao elenco em breve. Mantuan e Ivan só viajam para a Rússia depois do jogo de volta da Copa do Brasil contra o Santos, dia 13, na Vila Belmiro. O Campeonato Russo tem início no dia 15.

O Internacional, ex-clube de Yuri, também foi concorrente no negócio. O jogador foi vendido pelo clube gaúcho ao Zenit no fim de janeiro deste ano por 25 milhões de euros (R$ 149 milhões na ocasião). Pelo Zenit, time de Malcom e Claudinho, foram 14 jogos disputados e seis gols marcados.

Yuri Alberto foi formado pelo Santos, mas na metade de 2020 deixou o clube ao recusar uma proposta de renovação. O Colorado conseguiu a contratação. Com convocações de seleções de base, ele esteve presente na conquista do Campeonato Sul-Americano Sub-17 em 2017.

Yuri Alberto fez um gol em sete jogos oficiais pelo Santos, entre 2019 e 2020, e marcou 31 em 85 partidas pelo Inter, entre 2020 e 2021.

Próximo compromisso

Antes de reencontrar o Boca Juniors, no dia 5, em Buenos Aires, o Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (2.jul), às 16h30, quando encara o Fluminense, no Maracanã, pela 15ª rodada.

*Com informações do ge