Zelenskiy diz que Rússia esqueceu lições da Segunda Guerra Mundial

Conflito entre russos e ucranianos tem novo capítulo.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse que a sugestão do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, de que o líder nazista Adolf Hitler tinha origens judaicas mostra que Moscou esqueceu, ou nunca aprendeu, as lições da Segunda Guerra Mundial. “Não tenho palavras… Ninguém ouviu nenhuma negação ou qualquer justificativa de Moscou. Tudo o que temos de lá é silêncio. Isso significa que a liderança russa esqueceu todas as lições da Segunda Guerra Mundial”, afirmou Zelenskiy, que é judeu, em sua mensagem de vídeo.

“Ou talvez eles nunca tenham aprendido essas lições”, acrescentou.

*Informações/Reuters