Zeca Baleiro é destaque na noite do sábado, no FLIV On-line

Show, exclusivo será transmitido pelo canal do Festival Literário de Votuporanga no Youtube; programação também inclui diversas atrações durante todo o dia

O terceiro dia do Festival Literário de Votuporanga será marcado por contação de histórias, oficinas, bate-papo com escritores, espetáculo de dança e teatro de bonecos, além do show exclusivo de Zeca Baleiro.

Pela manhã, a partir das 8h, a oficina “Vamos falar de mediação de leitura e afeto?”, com Felínio Freitas. Às 10 horas, direto de Portugal, a atriz, escritora e contadora de histórias Kiara Terra, fará uma intervenção com a história “A Cabaça Encantada”. Já, às 11 horas, as viagens literárias continuam com Aline Botelho, em “A velha do Bosque”.

O contato com o meio ambiente e o incentivo à pesquisa serão destacados na apresentação “Eco-Leitura: Espaço Família Sustentável”, a partir do meio dia. O votuporanguense Ravel Gimenes promoverá a oficina “Introdução à Fotografia Digital: equipamentos e conceitos”, com o projeto “História em casa: conhecendo Votuporanga e o Noroeste Paulista”. A tarde também será marcada pelo espetáculo de dança “Por trás do meu eu: imersão em dança contemporânea”. Integrando os espetáculos de teatro, às 18h30, o público poderá assistir ao “Circus A Nova Tournée”, da Cia. Circo de Bonecos.

. Às 14h30, bate papos com Ricardo Ramos, presidente da União Brasileira de Escritores, mediado pelo curador Pierre Ruprecht. Já às 17h, tem conversa com Micheliny Verunschk, mediada por Reynaldo Damazio. Ás 19h30, quem participa é o patrono do evento, Ignácio de Loyola Brandão, mediado por Pierre Ruprecht.

Zeca Baleiro no FLIV

Zeca trará canções originais, além de interpretar outros compositores e trilhar pelos caminhos da literatura e do teatro. Em 2020, lançou o primeiro single do álbum ‘Canções d’Além-mar”. Em julho, a produção musical completa que homenageia autores portugueses, chegou nas plataformas de música.

