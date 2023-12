Zé Neto tentou desviar de animal na pista antes de bater contra carreta, diz produtor executivo 

Cantor está ‘bem, estável e consciente’, conforme novo boletim médico. Sertanejo se envolveu em acidente de carro na BR-153, na noite de terça-feira (5), e deve permanecer internado na UTI até quinta (7).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o sertanejo Zé Neto, da Dupla com Cristiano, bateu o carro em uma carreta após invadir a pista contrária. Outros dois veículos também se envolveram no acidente, registrado na noite desta terça-feira (5.dez), na BR-153, em Fronteira/MG.

Zé Neto ficou ferido, foi socorrido e levado ao Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, onde continuava internado até o início da tarde desta quarta-feira (6).

Segundo a PRF, o carro em que Zé Neto estava capotou após colisão contra uma carreta carregada com caixas vazias na altura do km 246 da BR-153. O acidente deixou três pessoas feridas — incluindo o sertanejo.

Um boletim médico divulgado às 12h desta quarta-feira pelo Hospital de Base de Rio Preto informou que o quadro clínico de Zé Neto é estável, mas devido à gravidade, permanecerá internado na UTI sob observação da equipe médica até quinta-feira (7), quando será reavaliado.

“Ele está consciente, orientado, alimentando-se normalmente e sob monitorização hemodinâmica, em que são acompanhadas a pressão arterial, frequência cardíaca, respiração e saturação de oxigênio”, diz um trecho do boletim.

O produtor executivo da dupla Zé Neto e Cristiano, Genilson Farias, disse em um vídeo publicado nas redes sociais que Zé Neto relatou que precisou desviar de um animal que atravessou para não bater contra um ciclista, que transitava na mesma via: “Ele teve que desviar de um animal que tinha entrado na pista, e para não colidir com um ciclista que estava na mesma via, ele jogou para o lado, colidindo com os veículos. Mas, graças a Deus está todo mundo bem”, diz o produtor.

A influencer Natália Toscano, esposa de Zé Neto, reforçou em uma postagem que o cantor seguia hospitalizado. “Temos a alegria de reforçar que, graças a Deus, está tudo bem! Ele permanece consciente e sob os cuidados dedicados da equipe médica.”

“Aos amigos, familiares e todos que têm compartilhado suas mensagens de carinho e preocupação, mais uma vez, gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão por todas as demonstrações de afeto e apoio que temos recebido. Cada mensagem, cada pensamento positivo e cada oração foi muito importante para nós”, completou.

O sertanejo Cristiano, parceiro de trabalho, publicou um vídeo, ainda nesta madrugada, para informar que colega passou por exames e estava bem.

Três feridos

A PRF informou que Zé Neto seguia pela BR-153, sentido Minas Gerais a São Paulo, quando, na altura do km 246, invadiu a pista contrária e colidiu com a carreta que trafegava no sentido oposto. A assessoria do cantor disse que ele havia saído de seu rancho em Fronteira com destino à Rio Preto.

Após o impacto, a carreta ficou atravessada na pista, causando interdição do fluxo. Outros dois veículos se envolveram no acidente.

A PRF também disse que seis pessoas se envolveram no acidente, com três pessoas feridas:

Zé Neto, que estava em uma Trailblazer;

Uma mulher, de 28 anos, e uma criança, de 5, que estavam em um Fox.

Um casal de idosos, que estava em um Creta, e o caminhoneiro não se feriram. Todos os socorridos foram encaminhados para o pronto-socorro de Fronteira. Zé Neto foi transferido para o Hospital de Base de Rio Preto.

A concessionária responsável pela rodovia informou que o acidente aconteceu às 20h43 e que “imediatamente acionou todos os recursos operacionais para o atendimento, como ambulância, guincho e veículo de inspeção”, completando que a pista foi liberada para o tráfego às 23h20.

“A Concessionária esclarece que o trecho apresenta condições favoráveis de pavimentação, incluindo a sinalização. Não há registros de buracos naquela área. Reforçamos também que, diariamente, equipes de inspeção de tráfego percorrem o trecho para identificar e remediar eventuais locais com buracos”, completou.

As causas do acidente são investigadas.

Cristiano e esposa de Zé Neto tranquilizam fãs

Após o acidente, o cantor Cristiano gravou vídeos para tranquilizar os fãs. Ele disse que foi até o hospital onde Zé Neto estava internado e que conversou com o amigo.

“Os exames deram tudo ok. Ele está com muita dor. O acidente foi um capotamento. É forte”, afirmou.

Cristiano disse ainda que, apesar da gravidade do acidente, Zé Neto sofreu ferimentos leves. “Foi só um susto mesmo”, disse.

Já a esposa de Zé Neto, Natália Toscano, publicou uma mensagem nas redes sociais agradecendo a Deus pelo “livramento” e ao público pelas orações e mensagens.

“O Zé está internado e ficará de observação essa noite. […] Teve alguns ferimentos no braço e 3 costelas fraturadas, mas com a graça do Nosso Senhor Jesus está bem, estável e consciente”, escreveu.

*Com informações do g1