“Zé das Placas”, ex-vereador de Votuporanga, morre aos 74 anos 

O ex-vereador de Votuporanga/SP, José Villa Penharbel, mais conhecido como “Zé das Placas”, morreu nesta quinta-feira (23). O ex-parlamentar tinha 74 anos e deixou uma extensa folha de serviços prestados à comunidade votuporanguense.

A Câmara Municipal, por meio de seu presidente – o vereador Serginho da Farmácia (PSDB), baixou Decreto de Luto Oficial válido por três dias, no âmbito do recinto do Poder Legislativo Municipal.

Zé das Placas foi vereador junto a Câmara Municipal de Votuporanga na 12ª Legislatura, no período de 1o de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 2000 e na 13ª Legislatura, no período de 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2004.

Segundo apurado, o corpo de Zé das Placas foi encontrado por familiares em seu rancho, localizado no bairro rural do Viradouro, em Meridiano/SP, na manhã desta quinta-feira. Até o fechamento desta matéria, não haviam informações sobre o velório e sepultamento.