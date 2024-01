Zagueiro do Grêmio Prudente diz ter sido vítima de ofensas racistas em Votuporanga 

Guizão divulgou nas redes sociais situação envolvendo os insultos na estreia do Paulistão A3, na Arena Plínio Marin; CAV procurou o atleta ao ter ciência, repudiou comportamentos racistas e disse que reforçará ações de conscientização.

Uma situação envolvendo insultos racistas compôs também o pós-jogo entre Clube Atlético Votuporanguense e Grêmio Prudente, na abertura da Série A3 do Paulista. Nas redes sociais, o zagueiro gremista Guizão divulgou ter sido vítima de ofensas, no Estádio Plínio Marin, em Votuporanga. Ao ter ciência, o CAV o procurou e a seguir se manifestou.

Em uma rede social, Guizão denunciou o caso: “Hoje, no jogo contra o Club Atlético Votuporanguense, fui vítima de ofensas racistas proferidas por um torcedor rival. Essa não foi a primeira e nem a última vez que acontece comigo no meio do futebol. Torcer, pegar no pé, isso é normal. Destilar ódio por motivos raciais é crime! E não fere o atleta, fere o ser humano! Não é um sentimento de tristeza, é de revolta! Até quando? Que a justiça seja feita! E o autor, punido! Eu vou até o fim contra você, racista!”, relatou.

O Grêmio Prudente não se manifestou. Mas, em meio às mensagens de apoio, apareceram atletas e o técnico do time, Ademir Fesan: “Conte comigo Guizão.” Seguido por comentários de apoio de outros jogadores, inclusive de outros clubes.

Já na última quinta-feira (25), o Votuporanguense explicou ter ficado sabendo do caso por meio da imprensa. Nada havia sido comunicado até então. Conforme o clube também, a seguir o presidente do CAV, Edilberto Fiorentino, ligou para o atleta gremista.

O objetivo foi entender o que de fato aconteceu e se desculpar em nome do clube. Além disso, se colocar à disposição caso o Votuporanguense possa ajudar. Por meio da assessoria ainda, o CAV ressaltou ter tomado ciência somente por meio da imprensa, repudiou comportamentos racistas e disse que reforçará ações de conscientização.

Injúria e racismo

Desde outubro de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) equipara o crime de injúria racial ao de racismo. Conforme a Constituição Federal, o racismo é prática imprescritível e inafiançável.

Quanto à diferença entre eles, a injúria racial está prevista no Código Penal e, em resumo, diz respeito a situações mais individualizadas, contra a honra da pessoa ofendida em razão de raça, cor, etnia ou origem. Já o crime de racismo, mais coletivo, é escopo da Lei 7.716/1989 e é tipificado quando o discurso ofensivo é voltado contra um grupo de pessoas.

