Yuri Alberto evolui bem e pode voltar ao Corinthians antes do esperado 

Atacante teve uma fissura na costela e fica de fora da partida contra o Cianorte, nesta quinta-feira.

Yuri Alberto é desfalque no Corinthians na estreia na Copa do Brasil, nesta quinta-feira, contra o Ciarnorte, mas tem um problema menos grave do que se imaginava inicialmente.

O jogador sofreu uma fratura em um dos ossos da costela no clássico contra o Palmeiras, no último domingo, mas ela foi apenas parcial – ou seja, uma “fissura”, como se diz popularmente.

Exames realizados por Yuri Alberto mostram que o problema não é grave. Além disso, a evolução dele nos últimos dias foi animadora, a ponto de o jogador não se queixar de dores e ir para campo nessa quarta-feira.

O camisa 9, porém, participou apenas do aquecimento com o restante do elenco, numa espécie de teste. Ele foi preservado do restante da atividade para evitar qualquer choque ou jogada de impacto que agravasse o problema.

Fora da viagem para Maringá, Yuri Alberto seguirá sendo avaliado diariamente pelo Corinthians para saber quando poderá voltar a jogar. Espera-se que ele possa ser liberado em breve, bem antes do que se previu no primeiro momento, quando aventou-se a possibilidade de o atacante ficar mais de um mês fora de combate.

Yuri Alberto vinha em bom momento, tendo balançado a rede nos últimos três jogos. Ele foi machucado pelo zagueiro Murilo, que lhe acertou com uma joelhada nos minutos finais do Dérbi.

Diante do Cianorte, além de Yuri Alberto, o técnico António Oliveira não poderá contar com outro centroavante: Pedro Raul. Ele está recuperado de lesão na coxa, mas ainda está em estágio de transição para o campo, necessitando mais tempo de treinamento.

Nesse cenário, Pedro Henrique pode ganhar chance no titular, formando trio de ataque com Wesley e Romero.

