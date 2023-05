Yuri Alberto evita derrota, e Corinthians deixa o Z-4 do Brasileirão 

Fortaleza saiu na frente, mas Timão lutou e conseguiu o empate.

Corinthians e Fortaleza empataram por 1 a 1 na noite da última segunda-feira (8.mai), na Neo Química Arena, no encerramento da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Esse resultado impediu o Leão de colar na liderança da competição, mas foi o suficiente para o Timão deixar a zona de rebaixamento. O Fortaleza foi mais perigoso ao longo da partida, mas o Corinthians não desistiu de tentar um resultado melhor. Caio Alexandre marcou primeiro para os visitantes, e Yuri Alberto, depois de dois meses de um longo jejum, voltou a marcar e evitou a derrota dos donos da casa.

A quarta rodada do Brasileirão termina com o Fortaleza na quarta colocação, com oito pontos, quatro a menos do que o líder Botafogo. Já o Corinthians, agora com quatro pontos conquistados, aparece na 15ª colocação, fora da zona de rebaixamento.

Próximo compromisso

O Corinthians volta a campo pelo Brasileirão na próxima quinta-feira, às 19h30, no Engenhão, quando visita o Botafogo no Rio de Janeiro.