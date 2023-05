Yuri Alberto e Róger Guedes, do Corinthians, se irritam e dão bronca em Wesley 

Garoto de 18 anos errou finalização nos minutos finais do jogo contra o Botafogo, mas companheiros de time queriam o cruzamento.

Yuri Alberto e Róger Guedes se irritaram com uma finalização para fora do garoto Wesley, de apenas 18 anos, nos minutos finais da derrota por 3 a 0 para o Botafogo, na última quinta-feira, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro.

Em apenas seu segundo jogo como profissional, Wesley entrou aos 21 minutos da etapa final e deu boa movimentação ao time pelos lados, arriscando duas finalizações. Aos 45 minutos, após boa jogada pela esquerda, ele bateu para o gol novamente, mas foi repreendido.

Pelas imagens do Premiere é possível ver Yuri Alberto e Róger Guedes reclamando bastante com o garoto. O centroavante se aproxima e chama a atenção do companheiro, que apenas gesticula levantando os braços. Em seguida, já com a câmera mais afastada, Róger também se aproxima para cobrá-lo.

Nas redes sociais, torcedores questionaram bastante a atitude, principalmente de Yuri Alberto, que é quem aparece mais vezes nas imagens.

Em seu pior momento na temporada, após seguidas trocas de técnicos, o Corinthians vem de quatro jogos sem vencer (três derrotas e um empate). O Timão aparece apenas em 16º lugar no Brasileirão e corre sério risco de ser eliminado na primeira fase da Conmebol Libertadores.

A equipe faz o clássico contra o São Paulo, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena.

*Com informações do ge