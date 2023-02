Yuri Alberto e Maycon treinam no Corinthians e devem viajar a Brasília 

Ausências contra o São Bernardo, jogadores podem ser relacionados para enfrentar a Portuguesa; clube não deu novidades sobre Renato Augusto.

O Corinthians treinou na manhã desta sexta-feira (10.fev), um dia depois de perder para o São Bernardo por 2 a 0, no estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo, pelo Paulistão.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos fizeram trabalho regenerativo. Os demais foram a campo. Entre eles, o volante Maycon e o atacante Yuri Alberto, que foram desfalques por lesões nas últimas partidas. Eles devem viajar a Brasília para enfrentar a Portuguesa, domingo, às 16h.

O Timão não informou sobre Renato Augusto, poupado contra o Bernô, mas ele também tem chance de viajar para a partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O lateral-direito Fagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é o único desfalque certo.

O técnico Fernando Lázaro organizou uma atividade de posse de bola em espaço reduzido. Na última parte, houve um treinamento de enfrentamento de dois times também com o campo encurtado.

Na quinta, o treinador indicou o retorno do trio: “Renato, Yuri e Maycon treinaram na quinta. Estão em momentos diferentes de recuperação. Logo saberemos as condições e o quanto estão bem. O espaço de tempo é curto. Faz parte e temos que nos adaptar. Vão participar do jogo em medidas diferentes, cada um no seu tempo”, ponderou Lázaro.

Yuri tem dores persistentes no tornozelo direito desde o começo do ano e chegou a estrear apenas na segunda partida do Timão na temporada justamente em função do incômodo. O camisa 9 jogou alguns duelos com as dores, mas está há duas partidas fora de combate.

Maycon vinha treinando em partes com o grupo depois de se recuperar de uma lesão muscular de grau 1. Hoje, no departamento, segue apenas Cantillo, que trata uma lesão de grau 2.

*Com informações do ge