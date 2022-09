Yuri Alberto diz torcer para ser comprado pelo Corinthians: “Peguei o DNA do clube” 

Atacante de 21 anos foi o autor de um dos gols do Timão na vitória por 2 a 1 contra o Atlético-GO.

Autor do segundo gol do Corinthians na vitória por 2 a 1 contra o Atlético-GO, em resultado que recolocou o Timão no G-4 do Brasileirão, o atacante Yuri Alberto participou do “Seleção sportv” desta quinta-feira (29.set) e falou sobre a sua adaptação ao clube. Ele diz torcer para ser comprado.

“Eu estou dando o máximo. O Corinthians é um clube que já estou adaptado, peguei o DNA do clube. Desde o primeiro dia, me receberam super bem, estou muito grato e feliz no clube. No início da semana, escutei que presidente está vendo para eu ficar, espero que dê certo, dou o meu máximo.”

“Espero que isso possa acontecer (a compra), mas preciso antes dar a resposta dentro de campo para o presidente pensar com carinho (na contratação em definitivo).”

Duílio Monteiro Alves tem elogiado as atuações do jogador e afirmou que tentará negociar com o Zenit, da Rússia, a compra do jogador. Ele está emprestado até a metade da próxima temporada.

“Temos encarado os jogos com preparação para a Copa do Brasil. São jogos importantes para nos manter no G-4. Temos encarado como preparação para a Copa do Brasil. Dia 12 e dia 19.”

O Timão ainda encara Cuiabá (sábado, na Arena), Juventude (terça, em Caxias) e Athletico-PR (sábado, dia 8) antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil diante do Flamengo. Vencer jogos, portanto, tem um valor alto para a equipe.

Yuri elogiou a entrada de Renato Augusto no time e disse que os jogos contra o Flamengo serão diferentes desta vez. O Timão, é bom lembrar, caiu nas quartas da Libertadores para o rival.

“Com certeza que ganha outra cara. A gente tem também o Maycon, que saiu no começo do primeiro jogo. A gente vai completo e vai bem para essa final da Copa do Brasil.”

Aos 21 anos, Yuri destacou também a parceria que vem construindo com Róger Guedes: “É uma parceira que estamos evoluindo, estamos nos achando dentro do jogo. Róger vem de fora para dentro e isso ajuda bastante a fazer umas tabelas curtas. Eu sempre acredito quando ele chuta e vice-versa. Graças a Deus, pude fazer o gol”, destacou o jogador.

*Com informações do ge