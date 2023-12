Yago Fernando é campeão brasileiro escolar paralímpico 

O jovem paratleta votuporanguense, de 11 anos, superou a própria marca e agora tem dois recordes nacionais na categoria até 13 anos.

O paratleta Yago Fernando, de 11 anos, que representa a Escola Estadual Profª Enny Tereza Longo Fracaro, localizada no bairro Pozzobon, na zona norte de Votuporanga/SP, e é treinado pelo professor Márcio Fukuiama, conseguiu vencer duas provas na final nacional dos Jogos Escolares Brasileiros Paralímpicos.

Na competição que ocorreu no Centro Paralímpico Brasileiro, um dos mais modernos do mundo, localizado no bairro Jabaquara, na capital paulista, o votuporanguense brilhou e de quebra obteve ainda mais um recorde brasileiro, superando a sua própria marca, tendo agora dois recordes nacionais na categoria até 13 anos.

Yago venceu as provas de salto em distância, com incríveis 2,73 metros (recorde brasileiro) e a prova de 60 metros com o tempo de 17 segundos e 56 centésimos. Ele ainda é detentor da marca nacional, na prova de 150 metros com o tempo de 56 segundos e 24 centésimos, marca obtida no mês de setembro na fase regional Sul/Sudeste da mesma competição.

Ao Diário, o professor Márcio Fukuiama, celebrou a conquista e agradeceu ao apoio de toda a comunidade votuporanguense, já que ida do paratleta para a competição foi auxiliada pela mobilização social para oportunizar a participação do atleta e de toda a equipe paralímpica da escola, única representante da Diretoria de Ensino de Votuporanga e região, sendo composta por cerca de 20 atletas paralímpicos.

Márcio Fukuiama ainda enalteceu o apoio da diretora Rejane Cecato, do secretário de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga, Marcello Stringari, e das empresas: Porecatu Supermercados, Polizeli Parafusos, Padoca do Libanês, Bicho Feliz e Di Calçados (Cosmorama/SP).