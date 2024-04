XXII Café Psico abordará o tema: “O Autismo para além dos estereótipos”

Evento será no próximo dia 22 de abril; inscrições estão abertas para a comunidade.

As inscrições para o XXII Café Psico da Unifev estão abertas até o dia 21 de abril. Alunos e profissionais da área da psicologia podem se inscrever por meio do link unifev.edu.br/cafepsico24. O valor do investimento é de R$ 15. O evento será realizado no próximo dia 22 de abril (segunda-feira), no auditório do Espaço Saúde (anexo a Santa Casa).