XX Café Psico será no próximo dia 27 e as inscrições seguem abertas para a comunidade

A psicologia organizacional será tema desta edição do evento; valor do investimento é de R$ 15.

As inscrições para o XX Café Psico estão abertas até o dia 25 de abril. Alunos e profissionais da área da psicologia podem se inscrever por meio do link unifev.edu.br/cafepsico23. O valor do investimento é de R$ 15.

O evento será realizado no próximo dia 27 de abril (quinta-feira), na Quadra Poliesportiva da Cidade Universitária, às 19h30. A apresentação das palestrantes será à distância pelo Microsoft Teams.

Desta vez o tema do encontro será “Psicologia organizacional: saúde ocupacional e qualidade de vida do trabalhador”, ministrado por palestrantes referências na área: Profa. Ma. Ana Cristina Limongi-França e Profa. Dra. Liliana Guimarães. Após as apresentações, uma mesa redonda encerrará o evento.

O Café Psico faz parte da formação acadêmica dos estudantes, afirma o coordenador da graduação, Prof. Dr. Alexandre da Silva de Paula. “Trazemos sempre um tema de relevância para atuação profissional compatível com as demandas do mercado de trabalho, propondo um intercâmbio com profissionais em destaque nos diversos segmentos da psicologia, e nesta edição, a organizacional”.