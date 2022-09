Willyan Rocha, ex-CAV, é anunciado no CSKA da Rússia 

Zagueiro que estava no futebol português teve negociação intermediada pelo empresário de futebol Marcos Tito.

O zagueiro Willyan Rocha, jogador de 27 anos, com passagem de destaque pelo Clube Atlético Votuporanguense (CAV), Desportiva Ferroviária e pelos sub-20 do Flamengo foi anunciado nesta quinta-feira (1º.set) como novo reforço do CSKA Moscou, tradicional clube da Rússia, por três temporadas.

Após defender as cores da Pantera Alvinegra por um curto período, o atleta embarcou para a Europa e em Portugal, disputou a Segunda Liga pelo Cova de Piedade.

Destaque da equipe, Willyan foi contratado pelo Portimonense, clube por onde passou as últimas quatro temporadas, sendo pretendido por importantes clubes brasileiros e internacionais, até o acerto com os russos.

A negociação que levou o zagueiro ao CSKA foi intermediada por Marcos Tito, agente de Willyan e empresário de futebol votuporanguense.