Willian confirma que vai deixar o Corinthians e admite decepção 

“Abro mão de tudo o que tenho para receber”, diz o meia, que vai rescindir contrato.

O meia Willian confirmou nesta quarta-feira (10.ago) que está de saída do Corinthians. O jogador acerta os últimos detalhes da rescisão do contrato com o clube, que vai até o fim do ano que vem. Ele recebeu sondagens do Fulham e espera avançar em negociações nos próximos dias, após oficializar a saída do Corinthians.

“Abro mão de tudo que tenho para receber”, disse.

Willian admitiu decepção com o desempenho nesse retorno ao clube. Contratado em setembro do ano passado, ele disputou 45 jogos e fez apenas um gol.

“Sei que meu desempenho não foi o que eu esperava, mas nunca fui jogador de fazer 20 ou 30 gols por temporada”, declarou, em entrevista à ESPN.

Há cerca de um mês, Willian comunicou a diretoria alvinegra de que desejava sair do clube e voltar à Europa. O principal motivo alegado por ele foram questões familiares. O camisa 10 recebeu ameaças nas redes sociais, fato que preocupou sua esposa. As filhas do jogador também foram vítimas de ofensas.

“Nunca tive o menor problema com Vitor Pereira”, comentou o atleta, que completou 34 anos na última terça-feira.

Além do transtorno causado pelas ameaças recebidas, Willian teve de lidar nos últimos meses com lesões no ombro (luxação) e na coxa (tendinite). As adversidades pesaram contra a sequência de jogos e, consequentemente, atrapalharam o desempenho dele.

Após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, que eliminou o Corinthians da Libertadores, o presidente do clube, Duilio Monteiro Alves, admitiu que o meia poderia rescindir o contrato. As partes discutem detalhes jurídicos para confirmar o adeus do jogador.