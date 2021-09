WhatsApp deixará de funcionar em celulares Android antigos; veja como identificar sua versão

A partir de 1º de novembro, aplicativo não oferecerá suporte para gerações do sistema do Google que foram lançadas antes de 2012.

O WhatsApp vai restringir as versões do Android que têm suporte ao seu aplicativo. A mudança afetará as edições mais antigas do sistema operacional do Google.

No site do mensageiro, há a informação de que, “a partir do dia 1º de novembro de 2021, o WhatsApp não será mais compatível com aparelhos Android com o sistema operacional 4.0.4 e versões anteriores”.

Para continuar usando o aplicativo é preciso atualizar o sistema ou transferir a conta para um aparelho com uma versão mais recente. O serviço também permite fazer um backup do histórico de mensagens.

Com a decisão, o WhatsApp funcionará apenas nos seguintes sistemas:

Celulares com Android 4.1 e mais recentes

iPhones com iOS 10 e mais recentes

Alguns modelos com KaiOS 2.5.1

O Android 4.0.4, também conhecido como Ice Cream Sandwich, foi lançado em dezembro de 2011. Ele foi sucedido pelo Android 4.1 (Jelly Bean), liberado em julho de 2012.

O site do mensageiro não trata de mudanças no iOS, mas a recomendação é usar a versão mais recente do sistema da Apple.

Questionado, o WhatsApp informou que smartphones com versões mais antigas do Android serão afetados com o fim do suporte, mas explicou que não tem uma lista com os modelos.

Como saber a versão do Android

Por conta de mudanças feitas pelas fabricantes, os passos para descobrir a versão do Android podem ser diferentes em cada celular. Confira como encontrar a informação em celulares de duas marcas:

Samsung

Abra as “Configurações”;

Clique em “Sobre o telefone”;

Clique em “Informações do software”;

Busque por “Versão Android”.

Motorola

Abra as “Configurações”;

Clique em “Sistema”;

Clique em “Sobre o dispositivo”;

Busque por “Versão do Android”.

Como saber a versão do iOS

Abra o menu “Ajustes”;

Clique em “Geral”;

Clique em “Sobre”.

*Informações/g1