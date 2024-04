Weverton valoriza Abel após críticas no Palmeiras: “Ninguém estava vendo virtude, e ele via” 

Decisivo em final, goleiro sofreu com oscilações e erros ao longo do campeonato, à medida que tem trabalhado para desenvolver novas características sob o comando de Abel.

“Naquele momento ninguém estava vendo virtude em mim, e ele via.” As palavras de Weverton, no gramado do Allianz Parque, demonstraram a confiança depositada por Abel Ferreira sobre ele ao longo dos últimos meses. Era o respaldo do treinador do Palmeiras sobre quem arriscou novas habilidades, acumulou erros e consequentemente críticas no início de 2024.

“Ele falou para mim: “Eu confio em ti e quero que você faça isso agora”, conta o camisa 1 do Verdão.

“Eu óbvio que pensei que não era o momento de me expor mais, as coisas não estavam fluindo bem, mas eu não posso correr de desafio, sou moldado a isso. Sendo goleiro, a vida me faz ser mais resiliente, porque é uma posição de alto risco, você flerta com o risco durante todo o jogo”, confessa.

Ainda que multicampeão no Alviverde, Weverton sofreu oscilações ao longo dos últimos meses, com falhas na vitória sobre a Portuguesa, por exemplo, e tornou-se alvo de críticas – também depois da derrota nos pênaltis para o São Paulo na Supercopa, em que o goleiro saiu sem fazer defesas nas penalidades.

As mudanças partiam também de pedidos do técnico Abel Ferreira, que revelou estar desafiando o goleiro a arriscar, sair mais do gol, e o técnico assumiu responsabilidade pelo processo de aprendizagem após os sustos contra a Portuguesa no Canindé.

“Culpado sou eu. Quando tentamos inovar e sermos melhores, há sempre um processo de aprendizagem. Ele fez exatamente o que eu pedi. Isso que eu quero que ele faça. Seja um goleiro que use a envergadura e altura que tem”, afirmou na época.

Para Weverton, era esperado que as mudanças não funcionassem em um primeiro momento, mas hoje ele vê frutos colhidos individualmente e pela equipe. Na final do Paulista, por exemplo, fez duas defesas importantes para a vitória por 2 a 0 sobre o Santos.

“Isso só prova e mostra mais uma vez o Abel que poucas pessoas conhecem, o cara que consegue ver virtudes muitas vezes onde ninguém vê. Óbvio que nos primeiros dias as coisas não iam sair bem, como não saíram, mas com o decorrer do tempo, com muito treino e repetição as coisas começaram a andar. Eu pude dar minha contribuição e pudemos colher os frutos daquilo que plantamos após o momento ruim”, concluiu o goleiro.

Ainda nesta quinta-feira, entra em campo pela primeira vez na Conmebol Libertadores de 2024, depois de ser poupado na estreia e ver Lomba assumir a função. No Allianz Parque, a partir das 21h, contra o Liverpool-URU, espera iniciar mais uma busca por taça no Verdão.

*Com informações do ge