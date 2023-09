Welington será desfalque contra o Inter; Ferraresi volta a treinar 

Lateral voltou mais cedo da seleção brasileira sub-23, mas não a tempo de treinar com o São Paulo no CT da Barra Funda; venezuelano trabalhou ao lado dos companheiros.

O São Paulo terá o desfalque do lateral-esquerdo Welington no confronto desta quarta-feira contra o Internacional, marcado para as 21h30, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

Welington desembarcou no Brasil no início da manhã desta terça e ficou fora da atividade ocorrida no CT da Barra Funda, a última antes da viagem para o compromisso no Rio Grande do Sul. A sessão de trabalho contou com o retorno de Ferraresi.

O lateral estava com a seleção brasileira pré-olímpica em Marrocos, país atingido por um terremoto que vitimou mais de 2 mil pessoas.

Sem Welington, Dorival Júnior deve ter Caio Paulista de volta à posição de titular na lateral. O jovem Patryck também se recuperou de lesão e está disponível para o jogo. O atacante David, recuperado de lesão, não vai para o jogo por um veto no contrato – ele pertence ao Inter.

O time deve ir a campo com Rafael; Rafinha, Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia e Alisson; Luciano (Wellington Rato), Lucas e Rodrigo Nestor; Calleri.

A boa notícia do dia ficou por conta de Nahuel Ferraresi. O venezuelano trabalhou sem limitações com o grupo e está mais perto do retorno aos gramados.

Ferraresi se machucou com gravidade em janeiro, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. O defensor, então titular do time, passou por cirurgia e deve estar à disposição para Dorival Júnior nas próximas semanas.

O time deixou o CT no início da tarde rumo a Porto Alegre, local da partida contra o Internacional. O jogo no Sul será o último teste antes da decisão contra o Flamengo, no Maracanã, pela Copa do Brasil.

*Com informações do ge