Webinar do ADE Noroeste Paulista terá almoço musical

Programação começará às 8h, com temas voltados para os atuais desafios da educação; encontro é on-line e gratuito, com certificação para os participantes

Faltam pouco mais de dez dias para o primeiro webinar do Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista – ADE Noroeste Paulista. O encontro será promovido no dia 20 de outubro, com transmissão ao vivo pelo YouTube (www.youtube.com/adenoroestepaulista), com palestras e momentos especiais, como o almoço musical que será comandado pelo cantor Márcio Zarsi.

Como já é tradição, os encontros do ADE Noroeste Paulista são reconhecidos por promover experiências em todos os momentos, com oportunidades de relacionamento interpessoal. O cantor, Márcio Zarsi, além de animar o início do evento, movimentará o almoço de todos os participantes do webinar a partir das 12h30. Irá interpretar clássicos da MPB, da música internacional e do Pop Rock. “Não poderia faltar este momento para os nossos educadores. Estamos preparando um dia especial, de muito conhecimento e relacionamento profissional”, destacou Marcelo Batista, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista.

Programação

Com início previsto para às 8h, os participantes terão uma recepção musical comandada pelo cantor Márcio Zarsi. A partir das 9h, o bate-papo será com Luiz Miguel Martins Garcia, presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime. Já às 10h, com Márcia Bernardes, presidente da Undime São Paulo. O tema “O novo normal e a educação pública: o afeto no mundo digital” será destacado por Eduardo Shinyashiki, às 10h30. Na sequência, às 11h30, o encontro virtual é com Célia Godoy, que falará sobre “Transição Pedagógica: o professor e as novas metodologias”.

A segunda parte do webinar iniciará às 13h30, com Luciana Brites, que levará os profissionais da educação a refletir sobre o “Processo de alfabetização em tempos de pandemia”. Regina Shudo conversará com os educadores às 15h sobre “A conciliação das expectativas de aprendizagem: o que esperar dos meus alunos”. O encerramento contará com sorteio de brindes para todos os participantes.

Organização

A organização do encontro, que será promovido em alusão ao CIENP, é do ADE Noroeste Paulista e da Associação dos Municípios da Araraquarense – AMA, com o apoio da Ferraz Eventos & Treinamentos e Escalier Soluções Educacionais.

Acompanhe todas as novidades do webinar e do ADE Noroeste Paulista pelo instagram (@adenoroestepaulista) e pelo facebook (www.facebook.com/adenoroestepaulista).