Webinar do ADE Noroeste Paulista anuncia Regina Shudo

Profissionais da educação de 65 municípios do noroeste paulista participarão do encontro on-line, que será promovido no dia 20 de outubro.

O Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista – ADE Noroeste Paulista anuncia mais uma palestrante para a webinar que será promovida no próximo dia 20 de outubro. Reconhecida nacionalmente, Regina Shudo irá compor a programação. Ela atua como palestrante em eventos nacionais e internacionais e produz livros didáticos na área da educação infantil e alfabetização.

Além de Regina, a organização já anunciou a participação do neuropsicólogo Eduardo Shinyashiki. A webinar será transmitida ao vivo pelo canal do youtube do ADE Noroeste Paulista para profissionais da educação de 65 municípios.

A organização do encontro, que será promovido em alusão ao CIENP, é do ADE Noroeste Paulista e da Associação dos Municípios da Araraquarense – AMA, com o apoio da Ferraz Eventos & Treinamentos e Escalier Soluções Educacionais.

Para participar, é só se inscrever no canal do Youtube do ADE Noroeste Paulista, no endereço www.youtube.com/adenoroestepaulista. Siga também o Arranjo no facebook (www.facebook.com/adenoroestepaulista) e no instagram (@adenoroestepaulista).

Regina Shudo

Pedagoga e pós-graduada em Metodologia de Ensino pela Universidade Estadual de Maringá, Regina Shudo tem experiência na área educacional há mais de 35 anos. Diretora da Amaná Educacional, foi professora, coordenadora e diretora de instituições de ensino e docente em Universidades. Atualmente dedica-se ao trabalho de consultoria para redes de ensino, além de atuar como palestrante em congressos nacionais e internacionais e produzir livros didáticos na área da educação infantil e alfabetização.