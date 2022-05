Wartão lança pré-candidatura a deputado federal por SP nesta quarta-feira 

O vereador suplente pelo PSB contará com o apoio de Valdomiro Lopes, ex-prefeito de Rio Preto, que é pré-candidato da legenda à Alesp.

O PSB (Partido Socialista Brasileiro) de Votuporanga/SP realiza nesta quarta-feira (11.mai), o evento de lançamento da pré-candidatura do vereador suplente Wartão Santos para deputado federal por São Paulo. Evento tem início agendado para às 18h, na Avenida Fortunato Targino Granja, nº 2.190, no bairro Vila América.

Anúncio contará com a presença da liderança regional do partido, Valdomiro Lopes, ex-prefeito de São José do Rio Preto/SP, que é pré-candidato da sigla à deputado estadual.

Nascido em Votuporanga, Wartão já foi vereador por dois mandatos. Sua primeira passagem pela Câmara ocorreu em 2012, quando se elegeu com 883 votos. Nas eleições seguintes ele manteve uma boa votação (808 votos), porém, ficou como 1° suplente da chapa, assumindo o mandato com a saída de Douglas Lisboa, que foi nomeado Procurador Geral do Município. Já nas últimas eleições, Wartão teve 690 sufrágios e novamente figurou como 1º suplente.