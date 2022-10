Wartão é homenageado na Federação Paulista de Futebol 

FPF agradeceu o empenho, dedicação e responsabilidade pelos serviços prestados como Diretor de Sede da Copinha.

O ex-vereador votuporanguense Walter José dos Santos, Wartão, recebeu na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), em São Paulo/SP, uma homenagem em reconhecimento ao trabalho como Diretor de Sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional Copinha.

Torneio que é conhecido como uma das maiores competições de futebol de base do mundo, é disputada por clubes brasileiros e eventualmente até de outros países.

Durante a cerimônia, Wartão reencontrou outras lideranças esportivas e recebeu a homenagem das mãos do presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos.

Na placa, os dizeres: “A Federação Paulista de Futebol agradece seu empenho, dedicação e responsabilidade pelos serviços prestados como Diretor de Sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O sucesso de cada edição da Copinha é fruto direto do seu trabalho, colaborando para a consolidação da mais importante competição de base do futebol brasileiro. Em nome dos clubes, atletas e toda a coletividade do futebol paulista, nosso muito obrigado!”

Em uma rede social, Wartão publicou: “O nosso trabalho foi reconhecido por diretores, clubes, atletas e pela equipe da Federação. Muito obrigado pela confiança e reconhecimento. O esporte faz parte da minha vida e tenho satisfação de ter realizado mais esse importante trabalho.”