Vulcão nas Ilhas Canárias tem nível de alerta elevado e pode causar tsunami na costa do Brasil

O vulcão Cumbre Vieja, localizado na Ilha de La Palma, nas Canárias, comunidade autônoma da Espanha, teve seu nível de alerta elevado de verde para amarelo pelo Plano Especial de Proteção Civil e Atenção às Emergências de Risco Vulcânico das Ilhas Canárias (Pevolca). Isso aconteceu após um aumento rápido no número de terremotos e atividades sísmicas ter sido registrado nos últimos dias. Caso ocorra uma erupção, um tsunami pode atingir as costas brasileira e africana.

Segundo o governo das Canárias, o aumento significativo nos movimentos sísmicos em La Palma começaram no último sábado. De acordo com Metsul Meteorologia, na terça-feira passada foram mais de cem tremores. O comitê Pevolca frisou que a atividade magmática tem “o maior valor observado nos últimos 30 anos”.

A divulgação do alerta causou preocupação no Brasil e colocou o assunto entre os mais comentados nas redes sociais. Mas, afinal, as chances de acontecer esse fenômeno são motivo de real preocupação?

Na visão do professor Francisco de Assis Dourado, do Centro de Pesquisas e Estudos sobre Desastres da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), as consequências de uma eventual erupção do vulcão na ilha La Palma não seriam as responsáveis por gerar ondas colossais. Ele explicou que as simulações que mostram a chegada de um tsunami usam velocidades extremas.

— Mas as probabilidades dentro desses parâmetros são muito pequenas — afirmou.

Para o geólogo André Avelar, do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o risco de tsunami no Brasil depende diretamente da situação do Cumbre Vieja.

— Saber qual vai ser a magnitude disso, só depois que acontecer a erupção. Mas existe um estado de alerta prévio que isso pode acontecer, é o que está sendo divulgado no momento — afirmou. — Mas essas ondas chegariam muito mais rápido na costa da África e muito mais lentamente e atenuadas na costa do Brasil. Aqui os efeitos seriam menores.

Embora as chances de tsunamis na costa do país sejam raras, um fenômeno desse tipo já aconteceu por aqui. O perfil no Twitter da Rede Sismográfica Brasileira lembrou, numa postagem de 1º de novembro de 2020, quando um tsunami atingiu o litoral do Nordeste em 1755.

