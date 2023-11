“Vou honrar a camisa até o fim”, diz Renato Augusto sobre ficar ou não no Corinthians 

Meia tem contrato até a virada do ano e ainda não sabe se renova com o Alvinegro.

A vitória do Corinthians por 4 a 2 sobre o Vasco alivia as coisas no Brasileirão, nesta terça-feira, mas ainda não resolve o futuro de Renato Augusto. O meia tem contrato terminando na virada do ano e voltou a falar sobre o assunto depois do jogo em São Januário.

“Não tem como projetar alguma coisa muito lá para frente. Óbvio, tenho contrato até o final do ano e jogos a fazer. Vou honrar a camisa do clube até o fim. Se por acaso tiver uma renovação, vamos seguir juntos. Era muito importante primeiro sair deste momento para falar qualquer coisa. Ainda não acabou, sábado temos mais um jogo difícil, e é focar nesse jogo”, disse o camisa 8 depois da vitória por 4 a 2 na última terça-feira.

A permanência de Renato no Corinthians é assunto desde a metade do ano, quando ele ficou disponível para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Publicamente o tema foi jogado para escanteio porque o Alvinegro vivia período eleitoral e também se envolveu na briga contra o rebaixamento. Agora a permanência está praticamente garantida, e o planejamento para 2024 vira prioridade.

“Quanto às sondagens, deixo para meu representante. Nem era o momento de ficar pensando nisso, então está tudo nas mãos dele”, diz o meio-campista.

O Corinthians tem nove jogadores em final de contrato e que ainda não sabem se continuam no ano que vem. Renato Augusto é um deles e tem recebido sondagens. Segundo o presidente eleito, Augusto Melo, a definição de quem renova ou não depende da avaliação do técnico Mano Menezes.

“Não tivemos nenhuma conversa quanto a isso (com Mano Menezes). A gente conversa bastante sobre jogo, treino. É um cara que gosto de trocar ideias. Senti uma diferença da última vez que trabalhei com ele: está tudo muito claro. Vocês veem isso nas coletivas: ele é bem direto, é bom de conversar e trocar ideias. Temos trocado muitas informações, mas nunca sobre renovação, porque não era o momento”, diz Renato Augusto.

Nos próximos dias pode passar a ser o momento. O Corinthians precisa de dois pontos em duas rodadas para garantir uma vaga na próxima Série A, talvez menos, dependendo dos resultados da concorrência.

Próximo jogo

O Corinthians recebe o Internacional, neste sábado, às 18h, na Neo Química Arena e, em seguida, encara o Coritiba, no Couto Pereira, na próxima quarta-feira (6.dez), às 21h30, pela última rodada do Brasileirão 2023.