Votuprev realiza capacitação sobre a nova Lei de Licitações e Contratos 

Profissionais de 27 municípios da região participaram do encontro no Parque da Cultura.

O Instituto de Previdência do Município de Votuporanga – Votuprev realizou, na manhã desta quarta-feira (20.mar), no Parque da Cultura, o curso “Lei de Licitações e Contratos, Lei nº14.133/2021” ministrado pela Dra. Rita Veronez. A iniciativa é uma realização da APEPREM – Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios – em parceria com o Votuprev, Prefeitura de Votuporanga e ABCPREV e contou com participação de 27 municípios da região.

“É uma grande satisfação sediarmos capacitações deste nível. Encontros como estes são muito produtivos e contribuem para que nossa equipe esteja sempre atualizada e apta para melhor atender os contribuintes que necessitam de nossos serviços”, comenta o presidente do Votuprev, Adauto Mariola.

Entre os municípios participantes estão Barretos, Birigui, Biritiba Mirim, Botucatu, Buritama, Catanduva, Fernandópolis, Jales, Magda, Meridiano Neves Paulista, Nova Castilho, Santa Fé do Sul, além de outras cidades parceiras.

Palestrante

Dra. Rita Veronez, procuradora municipal, presidente da Comissão de Advocacia Pública da OAB. Mestranda em Administração Pública pelo IDP. Pós-graduada em Direito Administrativo pela Universidade de São Paulo. Consultora jurídica especializada em licitações e contratos administrativos.