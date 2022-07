Votuporanguenses competem no Circuito Brasileiro de Beach Tennis 

Torneio começa nesta sexta (22) e segue até domingo no CT Lucas Sousa, em Valinhos/SP.

Pela primeira vez na história ainda recente do Beach Tennis, atletas das categorias de base de Votuporanga/SP, representarão o município em um evento nacional. A 5ª etapa Juvenil do Circuito Brasileiro e ITF Under 18 de Beach Tennis, voltadas para as categorias masculina e feminina sub 18, sub 16, sub 14 e sub 12 começa nesta sexta (22.jul) e segue até o domingo (24), no CT Lucas Sousa (na Quadra), em Valinhos/SP.

A etapa regional conta pontos para o ranking nacional nas três categorias e para o International Tennis Federation (ITF), na sub 18.

A terra das brisas suaves terá será representada pela dupla Pietro Fernandes Mota e Bruno Sudahia Zanelato Fukuiama, no Sub-12; que ainda atuarão na categoria Simples (individual) e Duplas (mistas) com as parceiras Analú Resende Pio Martins, de Itu/SP, e Lorena Basso Navarro, de São José do Rio Preto/SP.

Ainda de Votuporanga, o multicampeão Ygor Mantovani dos Santos, no Sub-16, duelará nas duplas masculina, ao lado de Felipe Santareli, de Araraquara/SP, e nas duplas mistas ao lado de Giovanna Visser, de São Paulo/SP.

A 5ª etapa Juvenil do Circuito Brasileiro é chancelada pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT). Por sua vez, a 5ª etapa ITF Under 18, que será realizada paralelamente, também contará com partidas masculina, feminina e mista, com pontos valendo para o ranking internacional da ITF.

Com 40 quadras, sendo 10 cobertas, o CT Lucas Sousa é o maio complexo para prática de Beach Tennis do mundo e ganhou maior projeto ao receber de 1º a 5 de junho, o ITF World Tour BT400, torneio Internacional de Beach Tennis que reuniu atletas de ponta do Brasil, Argentina, Venezuela, Estados Unidos, dentre outros países da Europa e Ásia.

Em um texto compartilhado, “pais, treinadores e diretores dos clubes representados, Assary Clube de Campo e Votuporanga Clube agradecem imensamente aos patrocinadores destes atletas, sem o qual seria impossível viabilizar a participação neste torneio, que é a principal competição no Brasil, voltado às categorias de base.”