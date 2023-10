Votuporanguenses brilham no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo 

Eduardo Balarone e Gustavo Trevisan Costa representaram Votuporanga/SP em competição realizada em Santo Amaro/SP.

O fisiculturismo é um esporte complexo e transforma corpos humanos em verdadeiras obras de arte, e assim, os atletas Eduardo Balarone, de 19 anos, e Gustavo Trevisan Costa, de 31, levaram essa premissa à sério e representaram Votuporanga/SP no 1º Campeonato Natural Bodybuilding e Fitness Brasil Ages Bioactive NBF Brasil/INBA Brasil, realizado no último sábado (14), no Teatro Ítalo Brasileiro, em Santo Amaro/SP.

Para quem não está familiarizado com o assunto, os atletas do fisiculturismo natural participam de um processo de antidoping, nos moldes olímpicos, em que o atleta fica impedido de usar qualquer substância ilícita protocolada pela WADA (agência mundial antidoping) – isso para que os competidores possam competir em igualdade.

“É muito mais que campeonatos com exames antidoping e reunião de atletas que desejam uma igualdade justa nos palcos, é um movimento de educação e construção de uma mentalidade saudável e longevidade na vida dos praticantes deste e de todos os esportes competitivos”, explicou Marcelo Bueno, presidente da liga, o movimento Natural Body Building.

Desta forma, se um atleta testar positivo para uma substância proibida, ele responderá ao processo de violação à regra antidopagem. As consequências podem variar desde sua suspensão, multa e perda da colocação, premiação, medalha e pontuação do ranking da competição que disputou.

Por falar nas estrelas votuporanguenses, em seu primeiro campeonato, Eduardo Balarone da Silva Sporch, que é aluno de Educação Física e mora no bairro Santa Amélia, na zona Norte, foi campeão na categoria Men’s Physique Júnior. Já Gustavo Trevisan Costa, Professor de Educação Física, que é morador do bairro Chácara das Paineiras, também participou pela primeira vez de um torneio, e ficou em 3º lugar na categoria Men’s Classic Physique, acima de 1,80m.

“Uma felicidade muito grande poder viver essa emoção desfrutada de tanto esforço, ainda mais vencendo logo no início da carreira”, comentou Eduardo Balarone.

Ao Diário, Gustavo Trevisan, comemorou e detalhou hábitos alimentares que o auxiliam na prática esportiva: “Foi realmente além das minhas expectativas. A minha ideia era ficar entre os cinco primeiros, pois eu já acompanhava alguns atletas de longe e sabia que o nível estaria muito alto. Fiquei extremamente feliz, afinal era só o meu primeiro campeonato. Uma peculiaridade sobre mim é que sou vegano, não consumo nenhum produto de origem animal, ou seja, carne, ovo, queijo, leite, enfim, só produtos de origem vegetal.”

O fisiculturismo está em evidência e explodiu nas redes sociais nas últimas semanas com a ‘febre’ que se tornou o nutricionista brasileiro Rodrigo Góes, que compartilha vídeos com o intuito de combater o uso de esteroides entre jovens e lança falas e gírias, em um mix de inglês e português, que se popularizam a todo vapor pela internet, como por exemplo, o “Fake Natty [Falso Natural], “Natty [Natural]”, “Não tem como não seguir o chefe, não é mesmo?”, “Pope Francis [Papa Francisco]” são algumas das frases que têm virado meme entre o público.

Segundo Góes, que é de Brasília/DF, seu intuito é incentivar o esporte sem uso de drogas. “[Ser] natural é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. Incentivar por meio do humor e ciência a prática de esportes sem o uso de drogas. Principalmente para a nova geração que desconhece o perigo dos esteroides anabolizantes. Muitas vezes o uso do “suco” é um caminho sem volta”, declarou o profissional.