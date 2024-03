Votuporanguenses brilham na 27ª Corrida Pedestre de Lourdes  

No pódio atletas como Karina Franzin que venceu na categoria geral e Victor Oliveira que ficou com a prata no geral.

A equipe de pedestrianismo da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/AVOA (Associação Votuporanguense de Atletismo) brilhou durante a 27ª Corrida de Pedestres de Lourdes/SP, realizada no último domingo (24.mar). A prova que contou com a participação de atletas de diversos municípios da região, teve percurso de 7km e largada às 8h, na Praça Matriz.

Na oportunidade, Votuporanga foi muito bem representada e cravou pódios, com atletas como Karina Franzin que venceu na categoria geral, e Victor Oliveira que ficou com a prata no geral. O município também teve outros competidores no topo da prova, como Julia Ferreira Nunes que venceu na categoria 20/24 anos. Lafaiete Avanço, André Araújo, Daniel Moretti e Silvio Bocato voaram baixo, além de Robson Trindade que faturou a categoria 40/44 anos.

A equipe local conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga, e agora se prepara para os próximos compromissos da temporada de 2024.