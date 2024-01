Votuporanguenses brilham na 1ª Corrida do 16º Batalhão de Polícia Militar 

Quase 200 inscrições na primeira edição de evento comemorativo realizado em Fernandópolis/SP.

Muitos atletas profissionais e amadores participaram na manhã deste domingo (14.jan), da 1ª Corrida do 16º Batalhão de Polícia Militar, em Fernandópolis/SP. Com quase 200 inscritos, a competição percorreu toda a extensão da Avenida Líbero de Almeida Silvares, com percurso de 5km, reunindo corredores de 21 municípios.

Votuporanga foi representada por atletas da equipe SEESL/AVOA que conseguiram bom resultados, como por exemplo: Flávio Pires foi vice-campeão geral; Antonio Matão ficou em 2° na categoria +65 anos; José Donizete conquistou o 3° lugar na categoria 45/54 anos, e na mesma categoria, João Bocato ficou com a 6ª colocação. Na categoria 35/44 anos, Fernando Cruz ficou em 10º, Leandro Rodrigues em 15º e Leandro Almeida cravou a 20ª colocação.

Já na categoria feminina, de 25/34 anos, Mirian Almeida fechou a prova na 13ª colocação.

Próximos compromissos

A equipe de Votuporanga, agora, se prepara para as próximas corridas e já tem no cronograma compromissos, como por exemplo: no próximo dia 20, em Estrela D’Oeste/SP; e no dia 27 de janeiro em Apucarana/PR.