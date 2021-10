Votuporanguense visita o Velo Clube de olho na classificação 

Pantera Alvinegra anunciou a contratação do lateral-esquerdo Verrone que chega por empréstimo da Caldense até o fim da Copa Paulista. Duelo ocorre nesta terça-feira, às 15h, no Estádio Benitão.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou nesta segunda-feira (11) a contratação do lateral-esquerdo Verrone, que estava no Ituano. O jogador de 23 anos chega por empréstimo da Caldense, clube com o qual tem contrato até o fim da temporada.

Revelado pelo São Paulo, Verrone passou ainda por Igea Virtus, da Itália, e Grêmio Osasco antes de chegar à Caldense, em 2019. O defensor foi emprestado para o Ituano para a disputa da Série C, mas só atuou pouco mais de 30 minutos em uma única partida pelo Galo de Itu.

Vice-líder do Grupo 1 da Copa Paulista com sete pontos, o Votuporanguense empatou contra o Botafogo-SP, fora de casa, na última rodada.

De olho na classificação para a próxima fase do torneio, além de espantar o fantasma voltando a vencer, o elenco do técnico Thiago Oliveira embarcou na tarde desta segunda-feira para Rio Claro/SP.

Com o departamento médico vazio e o lateral Douglinhas já no BID (Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol) à Pantera Alvinegra vai com tudo para cima do Velo Clube, nesta terça-feira (12), às 15h, no Estádio Benitão, pela penúltima rodada da primeira fase.