Votuporanguense, vereador de Indaiatuba visita Câmara Municipal 

Sérgio atua em diversas áreas importantes para a comunidade de Indaiatuba/SP, como a Educação, pessoas com deficiência, na causa animal, meio ambiente e turismo.

O votuporanguense Sérgio Teixeira, nascido e criado em Votuporanga/SP, hoje é destaque na política de Indaiatuba/SP. Professor Sérgio – como é conhecido em Indaiatuba, é vereador eleito pelo MDB com 924 votos (1º suplente do seu partido) e ocupa a cadeira de parlamentar na Câmara Municipal daquela cidade, em razão do titular estar como secretário municipal de governo.

O filho da terra esteve visitando a Câmara Municipal de Votuporanga na manhã desta sexta-feira (23), quando se reuniu com vereadores para troca de ideias e projetos que serão levados para Indaiatuba.

Professor Sérgio se reuniu com o vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso (DEM) e com Léo Chandelly Protetor (Podemos) e discutiu sobre vários temas, propostas, projetos e indicações que o votuporanguense encaminhará para a Câmara Municipal de sua cidade.

Sérgio atua em diversas áreas importantes para a comunidade de Indaiatuba, como a Educação, pessoas com deficiência, na causa animal, meio ambiente e turismo. “Foi muito produtiva as reuniões que tivemos na Câmara com os vereadores de minha cidade natal. É importante essa troca de experiência, levando em consideração o trabalho e o número de mandatos que o vereador Meidão possui e o Chandelly, em seu segundo mandato, atuando fortemente na causa animal. São projetos relevantes que iremos encaminhá-los até a Câmara de Indaiatuba, beneficiando a nossa comunidade”, destacou.

Familiares de Sérgio ainda residem em Votuporanga, ele mudou-se para Indaiatuba à trabalho e lá permanece, destacando-se agora na política.