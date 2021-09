Votuporanguense vence Velo Clube e se isola na liderança do grupo na Copa Paulista

Vitória do CAV e empate do próximo adversário, o Botafogo-SP, no dérbi contra o Comercial deixaram a Pantera Alvinegra na ponta do Grupo 1.

Avassalador, o Clube Atlético Votuporanguense venceu o Velo Clube por 3 a 0, na tarde desta terça-feira (21), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, pela segunda rodada do Grupo 1 da Copa Paulista.

Aos 16 minutos do primeiro tempo, Marlon abriu o placar para o time de Votuporanga. Na etapa final, aos 33 e 46 minutos, Lorran e Dentinho marcaram e decretaram a vitória da Pantera Alvinegra.

A vitória isolou o CAV na liderança da chave, já que o Botafogo-SP, outro time que venceu na primeira rodada, empatou dérbi contra o Comercial. Em dois jogos, o Votuporanguense marcou seis gols e não sofreu nenhum.

Agora, pela terceira rodada da Copa Paulista o Votuporanguense recebe o Botafogo-SP, na próxima terça-feira (28), às 15h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.