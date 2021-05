Votuporanguense vence Primavera e termina primeira fase da A3 no G4

Em partida inspirada de Vinicius Diniz que marcou duas vezes e El Pirata, CAV venceu por 3 a 1 na Arena Plínio Marin. Pantera Alvinegra irá enfrentar o Marília nas quartas de final.

O Clube Atlético Votuporanguense venceu o Primavera por 3 a 1, na tarde desta terça-feira (25), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, em jogo válido pela última rodada da primeira fase da Série A3 do Campeonato Paulista.

Apostando em um time jovem, com diversos atletas da base, a Pantera Alvinegra começou o jogo com tudo e, depois de acertar a trave, abriu o placar logo aos seis minutos com Vinicius Diniz, de cabeça. Antes do intervalo, em jogada ensaiada, Otilo deixou tudo igual, mas na segunda etapa, aos 13, Vinicius Diniz, atacou novamente de cabeça, colocou os donos da casa na frente. Já nos acréscimos, Gabriel Barcos, ou simplesmente El Pirata, cobrando pênalti, deu números finais à partida.

As duas equipes entraram em campo já classificadas e conheceram seus adversários nas quartas de final da competição: o Votuporanguense terminou a primeira fase na terceira colocação, com 27 pontos, e vai enfrentar o Marília, sexto colocado, em jogos de ida de volta.

Do outro lado, o Primavera terminou na sétima colocação, com 23 pontos, e irá encarar o vice-líder Barretos [algoz da série histórica de invencibilidade do CAV na última rodada] na próxima fase.

Os jogos das quartas de final devem ser disputados nos dias 28 e 31 de maio. A tabela oficial será divulgada pela FPF (Federação Paulista de Futebol).