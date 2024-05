Votuporanguense vence o Santa Fé pelo Paulistão sub-15 e sub-17  

Duelos válidos pela 4ª rodada da primeira fase do estadual ocorreram no domingo (28), na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense bateu o Santa Fé FC no último domingo (28.abr), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, pela 4ª rodada da primeira fase do Paulistão sub-15 e sub-17. As equipes integram o Grupo 1 da competição.

No sub-15, o Votuporanguense atropelou os visitantes com um sonoro 5 a 0, com gols de Kauan, Guilherme, Breno, Kauan Braz e Kauan Rocha.

Na sequência, pelo sub-17, o CAV venceu por 2 a 0, com gols do artilheiro Izaque, marcados no segundo tempo da partida.

Os jogos foram transmitidos ao vivo pelo CAVTV, no canal do Youtube do Clube Atlético Votuporanguense.

A próxima rodada do Paulistão sub-15 e sub-17 ocorre neste sábado (4.mai), quando o CAV visita o Rio Preto, a partir das 9h, no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto/SP.