Votuporanguense vence o Mirassol pelo Paulistão sub-20 

A Pantera Alvinegra bateu os donos da casa por 2 a 0, com gols do volante Gabryel Correia.

O Clube Atlético Votuporanguense entrou em campo na tarde desta quarta-feira (15.jun) e venceu o líder do Grupo 1, Mirassol por 2 a 0, no Maião, em Mirassol/SP. Duelo foi válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista sub-20.

Com a bola rolando, o elenco comandado por Cauê Marangoni precisou de pouco mais de 4 minutos, para após uma saída errada da defesa mirassolense, e insistência do atacante alvinegro Cauã que recuperou a bola na grande área, servir em passe açucarado ao volante Gabryel Correia, que de frente para o gol aberto, não teve piedade. O jogo seguiu movimentado e até exigiu boas aparições do goleiro Felipe Gustavo mantendo a ordem pelos lados do CAV.

Já no segundo tempo, o duelo continuou bastante disputado e franco; porém, de olho nos três pontos fora de casa, o Votuporanguense precisou de 27 minutos para sacramentar o placar. Após grande arrancada pela direita e próximo da linha de fundo, a bola foi cruzada rasteira para a área, próximo da marca penal e por lá, estava o Gabryel Correia, em tarde inspirada e sem titubear, fuzilou a meta do Leão.

O duelo continuou disputado, mas o Mirassol não ameaçou a vitória do Votuporanguense que aguardava o apito final do arbitro Thiago Duarte Peixoto; arbitragem, inclusive, com poucos cartões aplicados, sendo três amarelos, todos para os donos da casa.

Com o resultado, o Votuporanguense chega aos 9 pontos, ainda na parte de baixo da tabela.

Próximo compromisso

A Pantera Alvinegra enfrentará o Tanabi, às 15h, na próxima quarta (22), na Arena Plínio Marin.