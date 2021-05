Votuporanguense vence o Marília, vai à semifinal e fica a dois jogos do acesso 

Pantera Alvinegra vence os dois jogos das quartas de final, faz 4 a 1 no agregado, e garante presença entre os quatro melhores do Paulistão da Série A3.

O Votuporanguense está a dois jogos do acesso à Série A2 do Campeonato Paulista. A vitória por 2 a 1 sobre o Marília, na tarde desta segunda-feira (31), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, garantiu o time na semifinal da Série A3. Na partida de ida, o CAV havia vencido fora de casa por 2 a 0.

O Marília abriu o placar com Gustavo Nescau. Ainda no primeiro tempo, Guilherme Café e João Marcos viraram para a Pantera Alvinegra.

O Votuporanguense aguarda a definição dos outros classificados para conhecer o adversário da próxima fase. A vitória garantiu ao CAV a melhor campanha da competição, ou seja, o time jogará a segunda e decisiva partida pelo acesso à Série A2 em Votuporanga, além de enfrentar o time de pior campanha entre os semifinalistas e ter a vantagem do empate no placar agregado.

O jogo

Precisando vencer por pelo menos três gols de diferença, o Marília conseguiu abrir o placar logo aos oito minutos de jogo. Gustavo Nescau desviou chute cruzado de Orlando Júnior e colocou o time visitante à frente no placar.

Quatro minutos mais tarde, João Marcos cobrou falta na área do Marília, a bola passou por toda a área e sobrou na segunda trave para o zagueiro e capitão Guilherme Café, que conseguiu tocar para empatar o jogo para o Votuporanguense.

Após sofrer o empate, o Marília acabou sentindo e foi conseguir voltar a assustar o Votuporanguense apenas na reta final do primeiro tempo. No entanto, quem marcou foi CAV: aos 38 minutos, João Marcos costurou a defesa adversário e bateu firme da entrada da área, sem chance para o goleiro Cléber Alves.

No segundo tempo, enquanto tentava uma improvável classificação, o Marília acabou deixando muitos espaços na defesa. O Votuporanguense foi quem teve as melhores oportunidades nos primeiros minutos, com Gabriel Barcos e Murilo tendo boas chances de ampliar.

Conforme o tempo foi passando, o Marília passou a se conformar com o resultado, enquanto o Votuporanguense apenas administrou a vitória e a classificação à semifinal.

*Com informações do globoesporte